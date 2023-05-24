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Виновником пожара на "Адмирале Кузнецове" признали сварщика

Виновниками пожара на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который до сих пор не вернулся в строй, суд в Мурманске признал сварщика судоремонтного завода и следившего за его работой мичмана. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, сварщик Арстан Бегманов был приговорён к четырём годам лишения свободы, а приговор военному моряку будет вынесен в ближайшее время.

По версии следствия, проводя 12 декабря 2019 года ремонт на стоявшем в сухом доке при 35-м судоремонтном заводе в Мурманске крейсере, сварщик случайно уронил капли расплавленного металла на нижнюю палубу. В результате воспламенился мусор, а это привело к пожару в машинном отделении и задымлению нескольких отсеков, в которых в это время работали другие специалисты. В результате пожара погибли двое военнослужащих. Действия сварщика следсствие квалифицировало как нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Рабочий, по словам его адвоката, не признал вину и намерен подать апелляцию. Другие подробности не известны - дело засекречено.

Одновременно велось следствие и по делу мичмана электромеханической боевой части крейсера Ильи Чапаева. По версии следствия, он не уследил за действиями сварщика. Его судят по статье и халатности с наступлением тяжких последствий. Приговор должен быть вынесен 16 июня. Капитан "Адмирала Кузнецова" на суде дал показания в пользу мичмана.

"Адмирал Кузнецов" считается флагманом Северного флота и всего ВМФ России. В 2017 году он был поставлен на ремонт в плавучий док, однако спустя год неожиданно стал тонуть. При этом на его палубу упал 70-тонный кран. Ремонт продолжили в сухом доке, где в конце 2019 года случился пожар. Ущерб от него оценили в 350 миллионов рублей, источник "Коммерсанта" утверждает, что реальный ущерб "на порядок выше". В строй крейсер до сих пор не вернулся.

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