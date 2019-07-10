Virgin Galactic начнет туристические полеты в космос через год

Virgin Galactic, компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона намерена через начать туристические полеты в космос. Осуществить эту идею должно помочь первичное размещение акций компании на фондовых биржах, которое принесет необходимый для финансирования полетов капитал. Акции компании должны выйти на биржи в нынешнем году.

По словам управляющего компанией Хамата Палихапитии, такой вид туризма станет прибыльным всего лишь в течении года. В настоящее время цена одного места на суборбитальном самолете компании стоит 250 тысяч долларов, длительность полёта чуть более двух часов.

Несмотря на высокую цену полёта, заявку на участие в полетах подали более 2500 человек, это и придаёт уверенность компании, что космический туризм будет прибыльным.

В начале года Virgin Galactic совершила два пробных полёта на суборбитальную высоту в которых приняли участие 5 человек, оба полёта прошли успешно.

Космическое судно Virgin Galactic под названием Unity вмещает до шести пассажиров вместе с двумя пилотами. Ракетный двигатель Unity запускают на высоте 13 километров, где аппарат отделяется от самолета-носителя. Корабль быстро достигает скорость в три раза превышающую скорость звука и постепенно достигает высоты около 100 км, откуда уже заметен изгиб Земли. Пассажиры испытают чувство невесомости.

Палихапития сообщил также о намерениях компании заняться гиперзвуковыми пассажирскими перевозками хотя такой вид транспорта вряд ли реалистичен ранее, чем через 10 лет. Как пример приводится теоретическая возможность попасть из Нью-Йорка в Шанхай за 40 мин. На самолете «Ту-144» при максимальной скорости такой полёт бы занял не менее пяти часов.

По словам Ричарда Брэнсона, председателя компании Virgin Group, чьим подразделением является Virgin Galactic – начало космического туризма похоже на начало коммерческой авиации, когда трансатлантические перелеты стоили сотни тысяч долларов. Он считает, что цены на космический туризм будут снижаться быстрее, чем цены коммерческой авиации.