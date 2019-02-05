Губернатор Вирджинии думает об отставке после обвинений в расизме

Губернатор Вирджинии 59-летний Ральф Нортэм может подать в отставку под давлением своих коллег по Демократической партии через несколько дней после обнародования фотографии 34-летней давности, которая дала поводы обвинить его в расизме.

В понедельник через три дня после появления фотографии в консервативном интернет-издании практически все ведущие политики штата – демократы и республиканцы – и все кандидаты Демократической партии в президенты призвали Нортэма уйти с поста губернатора, куда он был избран в 2017 году. Нортэм, по словам его ближайших помощников, считает, что ему нужно больше времени, чтобы решить, что делать, покинуть пост или попытаться пережить скандал и восстановить свою репутацию.

В конце прошлой недели на всеобщее обозрение попала страница Ральфа Нортэма в ежегоднике Медицинской школы Восточной Вирджинии за 1984 год, где он был студентом. Там была обнаружена фотография двух человек - одного, белого человека, намазавшего лицо черной краской, и другого - в костюме члена Ку-клукс-клана. Вначале губернатор Вирджинии признал, что он был одним из людей, изображенных на фото, и принес извинения, но позже стал отрицать свое присутствие на этой фотографии. Поначалу однопартийцы Нортэма в легислатуре штата Вирджиния поддержали губернатора, настаивая на том, что он доказал свою эффективность на этом посту, и если он совершил ошибку в молодости, то он искупил ее, защищая интересы меньшинств. Однако, когда губернатор внезапно начал утверждать, что он совершенно не помнит этого эпизода, а фотография могла быть помещена на его странице случайно, от него отвернулись все. Наблюдатели выражают удивление, что Ральф Нортэм еще не ушел в отставку в ситуации, когда его намерены бойкотировать законодатели в собственном штате.

Между тем, вице-губернатор Вирджинии Джастин Фэйрфакс, который займет кресло губернатора в случае отставки Нортэма в понедельник публично отверг обвинения в сексуальном насилии, о которых стало известно из публикации консервативного интернет-издания. Фэйрфакс назвал обвинение клеветой, и заявил журналистам, что вступил в интимные отношения в 2004 году с женщиной по обоюдному согласию. Отвечая на вопрос о возможной отставке губернатора Джастин Фэйрфакс заявил, что ситуация неопределенна, но добавил, что он готов взять на себя губернаторство