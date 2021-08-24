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Виртуальное богатство. Что мы на самом деле покупаем в iTunes или Google Play

Виртуальное богатство. Что мы на самом деле покупаем в iTunes или Google Play
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Виртуальное богатство. Что мы на самом деле покупаем в iTunes или Google Play

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Что такое "цифровое имущество". Можно ли подарить цифровую медиатеку, продать прочитанную электронную книгу, передать по наследству биткоины и страницу в соцсетях. А также, при чем здесь Тициан

Что такое "цифровое имущество". Можно ли подарить цифровую медиатеку, продать прочитанную электронную книгу, передать по наследству биткоины и страницу в соцсетях. А также, при чем здесь Тициан.

В подкасте участвуют:

владелец IT-legal компании "Катков и партнёры", член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков,
руководитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia Татьяна Петренко,
адвокат Андрей Зубенко,

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