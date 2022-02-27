Виталий Кличко: Киев окружён, эвакуация жителей невозможна  

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Associated Press, что в данный момент Киев полностью окружён российской армией, все выезды заблокированы, а потому эвакуация мирного населения из города невозможна. По словам Кличко, столица Украины находится "на пороге гуманитарной катастрофы", поскольку "разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств".

Мэр Киева также сообщил, что с начала вторжения российской армии на территорию Украины в столице погибли девять мирных жителей, среди них один ребёнок, а также 18 украинских военных и бойцов территориальной обороны.

Ранены 153 человека.

Всего в Украине погибли как минимум 210 мирных жителей и 134 украинских военных - это данные уполномоченного по правам человека и Организации Объединенных Наций. Подчёркивается, что точное число погибших и раненых установить на данный момент невозможно.