Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Виталий Кличко: Киев окружён, эвакуация жителей невозможна  

Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Associated Press, что в данный момент Киев полностью окружён российской армией, все выезды заблокированы, а потому эвакуация мирного населения из города невозможна. По словам Кличко, столица Украины находится "на пороге гуманитарной катастрофы", поскольку "разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств".

Мэр Киева также сообщил, что с начала вторжения российской армии на территорию Украины в столице погибли девять мирных жителей, среди них один ребёнок, а также 18 украинских военных и бойцов территориальной обороны.
Ранены 153 человека.

Всего в Украине погибли как минимум 210 мирных жителей и 134 украинских военных - это данные уполномоченного по правам человека и Организации Объединенных Наций. Подчёркивается, что точное число погибших и раненых установить на данный момент невозможно.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG