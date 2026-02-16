Ссылки для упрощенного доступа

Документалист в катастрофе: наблюдение или соучастие? «Подлётное время» — Львов во время войны

Документалист в катастрофе: наблюдение или соучастие? «Подлётное время» — Львов во время войны
Документалист в катастрофе: наблюдение или соучастие? «Подлётное время» — Львов во время войны

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

Интервью Мумина Шакирова с кинодокументалистом и президентом фестиваля "Артдокфест" Виталием Манским.
Фильм «Подлётное время» — о похоронном оркестре, который ежедневно провожает погибших на войне в Украине. Где граница между документом, искусством и пропагандой? Имеет ли право художник на нейтральность, если война пришла на его землю, на его дом и могилы предков?

