Документалист в катастрофе: наблюдение или соучастие? «Подлётное время» — Львов во время войны

Интервью Мумина Шакирова с кинодокументалистом и президентом фестиваля "Артдокфест" Виталием Манским.

Фильм «Подлётное время» — о похоронном оркестре, который ежедневно провожает погибших на войне в Украине. Где граница между документом, искусством и пропагандой? Имеет ли право художник на нейтральность, если война пришла на его землю, на его дом и могилы предков?