Вице-премьер британского правительства ушёл в отставку

Вице-премьер британского правительства и министр юстиции Доминик Рааб в пятницу сообщил о своей отставке. Независимое расследование сочло подтверждёнными жалобы двух госслужащих, его подчинённых, на агрессивное и неподобающее поведение (буллинг) министра по отношению к ним.

В письме об отставке, которое Рааб направил премьер-министру Риши Сунаку, Рааб сообщил, что выполняет своё обещание. При этом он подчеркнул, что по-прежнему не согласен с обвинениями, и отметил, что расследование признало правомерными только две жалобы из восьми. Сами результаты расследования, которое проводил адвокат Адам Толли, ещё не опубликованы.

По мнению Рааба, создан "опасный прецедент для надлежащей деятельности правительства", поскольку министры должны иметь возможность критиковать своих подчинённых – кадровых чиновников, не опасаясь обвинений в буллинге.

Премьер-министр Риши Сунак пока не комментировал отставку своего заместителя. СМИ подчёркивают, что сам он не просил Рааба уйти.

Доминик Рааб считается одним из "тяжеловесов" Консервативной партии, он занимал пост министра иностранных дел при Борисе Джонсоне, был союзником Сунака ещё в его борьбе за пост премьера с Лиз Трасс летом прошлого года, вернулся в правительство после отставки Трасс и назначения Сунака премьером. Он остаётся депутатом Палаты общин.