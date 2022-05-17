Вице-премьер Хуснуллин: у Херсонской области большие перспективы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области Украины, которая оккупирована российскими войсками в ходе военного вторжения, "большие перспективы". По его словам, регион "займет достойное место в российской семье".
Государственные СМИ сообщают, что Хуснуллин находится в Херсонской области с "рабочим визитом". Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в Херсон заявил, что Россия останется в нём "навсегда".
СМИ сообщали, что в Херсонской области Москва намерена создать управляемое сепаратистское образование – Херсонскую народную республику. Представитель оккупационных властей региона Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА "Новости", что создание республики там не планируется. По его словам, "Херсон - это Россия" и до конца года окупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.
- На территориях юга Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля, прекращается работа украинских органов власти, в ряде городов уже созданы так называемые администрации, подконтрольные российским военным. Украинские государственные символы меняют на российские, вывешивают также красные флаги – так называемые знамёна Победы. Начато вещание российского телевидения и вводится российский рубль. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам на этих территориях по 10 тысяч рублей, в его указе территории названы "освобождёнными". При этом российские власти ранее официально заявляли, что у них нет цели оккупировать Украину. Утверждалось, что задачей так называемой "спецоперации" будет получение контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили своей территорией пророссийские сепаратисты.
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