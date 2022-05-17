Вице-премьер Хуснуллин: у Херсонской области большие перспективы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области Украины, которая оккупирована российскими войсками в ходе военного вторжения, "большие перспективы". По его словам, регион "займет достойное место в российской семье".

Государственные СМИ сообщают, что Хуснуллин находится в Херсонской области с "рабочим визитом". Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в Херсон заявил, что Россия останется в нём "навсегда".

СМИ сообщали, что в Херсонской области Москва намерена создать управляемое сепаратистское образование – Херсонскую народную республику. Представитель оккупационных властей региона Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА "Новости", что создание республики там не планируется. По его словам, "Херсон - это Россия" и до конца года окупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.