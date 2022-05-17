Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Вице-премьер Хуснуллин: у Херсонской области большие перспективы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин (Архивное фото)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области Украины, которая оккупирована российскими войсками в ходе военного вторжения, "большие перспективы". По его словам, регион "займет достойное место в российской семье".

Государственные СМИ сообщают, что Хуснуллин находится в Херсонской области с "рабочим визитом". Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в Херсон заявил, что Россия останется в нём "навсегда".

СМИ сообщали, что в Херсонской области Москва намерена создать управляемое сепаратистское образование – Херсонскую народную республику. Представитель оккупационных властей региона Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА "Новости", что создание республики там не планируется. По его словам, "Херсон - это Россия" и до конца года окупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.

  • На территориях юга Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля, прекращается работа украинских органов власти, в ряде городов уже созданы так называемые администрации, подконтрольные российским военным. Украинские государственные символы меняют на российские, вывешивают также красные флаги – так называемые знамёна Победы. Начато вещание российского телевидения и вводится российский рубль. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам на этих территориях по 10 тысяч рублей, в его указе территории названы "освобождёнными". При этом российские власти ранее официально заявляли, что у них нет цели оккупировать Украину. Утверждалось, что задачей так называемой "спецоперации" будет получение контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили своей территорией пророссийские сепаратисты.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG