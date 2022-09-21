Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Вице-премьер Украины предупредила о наказании за участие в референдумах

Вице-премьер Украины Ирина Верещук

Гражданам Украины может грозить уголовное наказание за участие в референдумах, назначенных на 23-27 сентября оккупационными властями Херсонской и Запорожской областей, а также сепаратистскими "ЛНР" и "ДНР". Об этом изданию "Страна" заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторам и участвующим в проведении референдумов грозит наказание от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, добавила она.

Граждане Украины, которые проголосуют на этих референдумах, по мнению юристов, могут понести наказание по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" — это лишение свободы до 5 лет, заявила вице-премьер Украины. Верещук настоятельно рекомендовала жителям оккупированных российской армией территорий, "на референдумы не ходить, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать".

21 сентября в обращении к россиянам президент Путин поддержал объявленные оккупационными властями референдумы о присоединении к России в ряде регионов Украины.

Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. В них российские руководители ранее тоже заявляли о необходимости провести голосование. Некоторые из возможных организаторов планировавшегося референдума задержаны после освобождения городов, против них возбуждены уголовные дела, заявляли представители украинских властей.

Референдумы о присоединении регионов Украины к другим странам не предусмотрены украинским законодательством. Власти Украины и западных стран уже заявили, что не признают итоги таких голосований.

В офисе президента Украины назвали намерение провести референдумы ответом России на контрнаступление украинской армии и заявили, что они не помешают попыткам Киева отвоевать захваченные Россией украинские территории.

  • Все территории, на которых объявлено о проведении референдума, подавляющее большинство стран мира считает суверенной территорией Украины, а Россия по-прежнему официально считает таковой Херсонскую и Запорожскую области. Совет Европы в недавнем заявлении подчеркнул, что любые референдумы на оккупированных территориях не могут быть признаны легитимными по тем же основаниям, по которым не была признана легитимность аннексии Крыма в 2014 году. Устав ООН запрещает нарушение территориальной неприкосновенности стран, то есть аннексию территорий.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG