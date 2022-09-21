Вице-премьер Украины предупредила о наказании за участие в референдумах

Гражданам Украины может грозить уголовное наказание за участие в референдумах, назначенных на 23-27 сентября оккупационными властями Херсонской и Запорожской областей, а также сепаратистскими "ЛНР" и "ДНР". Об этом изданию "Страна" заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторам и участвующим в проведении референдумов грозит наказание от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, добавила она.

Граждане Украины, которые проголосуют на этих референдумах, по мнению юристов, могут понести наказание по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" — это лишение свободы до 5 лет, заявила вице-премьер Украины. Верещук настоятельно рекомендовала жителям оккупированных российской армией территорий, "на референдумы не ходить, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать".

21 сентября в обращении к россиянам президент Путин поддержал объявленные оккупационными властями референдумы о присоединении к России в ряде регионов Украины.

Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. В них российские руководители ранее тоже заявляли о необходимости провести голосование. Некоторые из возможных организаторов планировавшегося референдума задержаны после освобождения городов, против них возбуждены уголовные дела, заявляли представители украинских властей.

Референдумы о присоединении регионов Украины к другим странам не предусмотрены украинским законодательством. Власти Украины и западных стран уже заявили, что не признают итоги таких голосований.

В офисе президента Украины назвали намерение провести референдумы ответом России на контрнаступление украинской армии и заявили, что они не помешают попыткам Киева отвоевать захваченные Россией украинские территории.