Вице-премьер Украины призвала Львову-Белову передать списки детей

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук вечером в субботу опубликовала обращение к российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с призывом передать украинское стороне списки украинских детей, вывезенных после 24 февраля прошлого года из Украины в Россию или находящихся на оккупированных Россией территориях.

Обращение опубликовано на русском языке в телеграм-канале Верещук. В нём отмечается, что речь идёт о детях-сиротах или детях, лишённых родительской опеки.

Международным уголовным судом в Гааге в пятницу были выданы ордера на арест Львовой-Беловой и президента России Владимира Путина, которых подозревают в незаконном вывозе украинских детей в Россию после российского широкомасштабного вторжения в Украину.