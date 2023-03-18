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Вице-премьер Украины призвала Львову-Белову передать списки детей

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук вечером в субботу опубликовала обращение к российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с призывом передать украинское стороне списки украинских детей, вывезенных после 24 февраля прошлого года из Украины в Россию или находящихся на оккупированных Россией территориях.

Обращение опубликовано на русском языке в телеграм-канале Верещук. В нём отмечается, что речь идёт о детях-сиротах или детях, лишённых родительской опеки.

Международным уголовным судом в Гааге в пятницу были выданы ордера на арест Львовой-Беловой и президента России Владимира Путина, которых подозревают в незаконном вывозе украинских детей в Россию после российского широкомасштабного вторжения в Украину.

  • Киев и международные правозащитные организации обвиняют Москву в переселении украинских детей из детских домов на оккупированных территориях Украины в Россию и передаче их в приёмные семьи, даже если у них есть родные в Украине. Отмечаются сообщения, что таких детей могут "перевоспитывать", чтобы они не считали себя украинцами и хорошо относились к России.
  • Международное право запрещает изменять статус детей во время вооружённых конфликтов - отмечают правозащитники. Насильственное перемещение детей из одной человеческой группы в другую может рассматриваться и как акт геноцида.
  • В мае Россия изменила свои законы, чтобы позволить украинским детям, оставшихся без попечения родителей, получить российское гражданство. Это облегчает их дальнейшее устройство под опеку и усыновление.
  • Москва заявляет, что спасает вывезенных из Украины детей от войны. Кроме того, Москва официально объявила об аннексии четырёх областей Украины, где сейчас идут боевые действия, и таким образом считает оккупированные украинские территории российскими.
  • Львова-Белова на недавней встрече с Путиным говорила, что усыновила 15-летнего мальчика из Мариуполя, города, взятого российскими войсками весной прошлого года после тяжёлых боёв. По её словам, ребёнок появился в её семье "благодаря Путину".
  • Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Суд, в свою очередь, не признаёт иммунитет глав государств, если речь идёт о расследовании военных преступлений и преследовании за них.
  • В отношении Москальковой ордер на арест не выдавался. Она одна из немногих российских представителей, с кем во время войны контактировали украинские официальные лица, в частности по вопросам обеспечения прав пленных и обмена ими. Москалькова в субботу подвергла решение Международного уголовного суда критике.

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