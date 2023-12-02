Вице-президент США изложила видение будущего Газы

Вице-президент США Камала Харрис - на фоне возобновления боевых действий в секторе Газа между израильскими военными и признанной в США и ЕС террористической организацией ХАМАС - изложила позицию Соединённых Штатов по вопросу будущего Газы.

Харрис выступила на тему конфликта на Ближнем Востоке на климатическом саммите COP28 в Дубае. Она подчеркнула необходимость единого палестинского управления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, с перспективной создания независимого Палестинского государства. Сейчас подконтрольными палестинцам территорями Западного берега управляет Палестинская автономия, а сектором Газа - ХАМАС.

На переговорах с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сисси Харрис также заявила, что "Соединённые Штаты ни при каких обстоятельствах не допустят принудительного переселения палестинцев из Газы или с Западного берега". При этом она отметила, что "ХАМАС не может контролировать Газу, это неприемлемо для безопасности Израиля, благополучия палестинского народа и региональной безопасности", а после окончания войны усилия по восстановлению Газы должны вестись "в контексте ясных политических перспектив палестинского народа по созданию собственного государства во главе с возрожденной Палестинской администрацией".