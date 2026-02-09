Вице-президент США Вэнс посещает Армению

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 9 февраля прибыл с визитом в Армению. Это первый визит в страну столь высокопоставленного представителя администрации США за всю историю.

В Белом доме перед визитом отметили, что визит в Армению и Азербайджан, куда Вэнс отправится во вторник, совершается в поддержку мирных договорённостей между двумя странами. Речь должна пойти в том числе и о транспортном коридоре между основной территорией Азербайджана и его анклавом - Нахичеванской автономной республикой, который, как предполагается, пройдёт по территории Армении. Об открытии этого маршрута, названного в честь президента США Дональда Трампа, в принципе договорились лидеры Азербайджана и Армении в августе прошлого года, однко остаётся множество нерешённых деталей.

После прибытия в Ереван Вэнс выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Оба лидера подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Вэнс заявил, что США инвестируют $9 млрд в сферу ядерной энергетики Армении.

Комментаторы отмечают, что визит свидетельствует об укреплении позиций США в регионе Южного Кавказа. Обе страны - Армения и Азербайджан - ранее согласились принять участие в работе создаваемого Дональдом Трампом Совета мира.

Комментаторы отмечают, что вице-президент США не посетит Грузию - страну, которая долгое время считалась главным союзником Соединённых Штатов на Южном Кавказе. Грузия не была приглашена к участию в Совете мира, а обсуждаемый транзитный коридор также не пройдёт по её территории. Правительство Грузии после прихода администрации Дональда Трампа к власти пыталось добиться отмены введённых предыдущей администрацией США санкций, однако на данный момент не преуспело в этом.