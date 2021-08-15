"Витязь-Аэро" приостановила перевозку туристов из-за катастрофы Ми-8

Из-за катастрофы вертолёта на Камчатке приостановила пассажирские перевозки авиакомпания "Витязь-Аэро", которой принадлежал упавший в Курильское озеро Ми-8.

"С 13 августа авиакомпания приостанавливает и перевозки туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское до окончания срока действия ограничения", - говорится в сообщении министерства туризма в социальных сетях.

Росавиция в пятницу заявила об ограничении сертификата "Витязь-Аэро". В соответствии с решением компания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и иные авиационные работы, включая услуги санитарной авиации.

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Катастрофа вертолёта Ми-8 с группой туристов на борту произошла утром 12 августа. После падения в воду выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа. С помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Также найдены несколько тел пропавших туристов. В субботу удалось достать на поверхность тела трех человек. В воскресенье было поднято тело четвертого погибшего. Всего на борту вертолёта находились 16 пассажиров и членов экипажа.

В настоящее время поисковая операция приостановлена из-за ухудшения погоды.