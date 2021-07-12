"Единый Талибан". Визит в Москву запрещенной в России организации

В четверг 8 июля президент США Джо Байден выступил с обращением к согражданам по поводу выводу американских войск из Афганистана.

В тот же день в Москву прибыли на переговоры представители запрещённой в России террористической организации Талибан. И даже дали в Москве пресс-конференцию.

Многих этот факт шокировал.

Дмитрий Демушкин

Давая интервью, я упоминал запрещённую в России террористическую организацию Талибан. Это сейчас важная тема в свете событий в Афганистане, которые затрагивают всю среднюю Азию и непосредственно Россию, как место работы миллионов мигрантов из этих республик.

Закон обязывает меня постоянно называя данную организацию добавлять фразу (запрещённая в России).



И вот открывая ленту, читаю:

В Москву на переговоры с МИДом приехали представители организации Талибан. Да да это не фейк, 8 июля талибы прибыли в Москву на переговоры. (Представители террористической организации).

Интересно сотрудники МИДа РФ комментируя итоги переговоров с талибаном будут говорить фразу, запрещённая террористическая организация в России или упустят этот момент?

Виталий Насенник

Анекдот про "либо крестик сними, либо трусы надень" - это всего лишь анекдот, а тут - суровая реальность, в которой, с одной стороны, "мы с террористами переговоров не ведём" и решение Верховного Суда от 14 февраля 2003 года N ГКПИ 03-116 о признании «Движение Талибан» террористической организацией, а с другой стороны - факт переговоров, который просто аннулирует хотя бы даже видимость законности в стране. Казалось бы, ну отменили бы решение о признании "Талибан" террористами, да спокойно себе переговаривались о чём угодно - это было бы законно. А так и решение суда о признании террористами есть, и никого из них ни в каком сортире не замочили, тем самым всем сообщается: наплевать на закон, когда имеется "революционная целесообразность". Вот конкретно часть 2 статьи 16 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" - "2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования."

Ну и до кучи часть 2 статьи 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации - "2. Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет."

Лада Юрьева

А царь меж тем не теряет времени — принимает посла людоедского племени. Лондоны-парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже!

Лавров и Талибан (террористическая организация, запрещенная практически везде)

ПС: В московском «Президент отеле» в очередной раз собрались афганские политики — легальные оппозиционеры и представители движения «Талибан»

Известно, что еще до мероприятия господин Лавров успел принять делегацию талибов для разговора в закрытом формате.

Правда, Мария Захарова факт встречи Лаврова с талибами отрицает.

Тем не менее, она признаёт, что талибов в Москве принимали официально. Замир Кабулов - спецпредставитель президента РФ Путина по Афганистану.

Андрей Мальгин

Ну наконец- то! Россия нашла себе друзей на международной арене! Мы не одни!

Прямой Демократор

Судя по радушному приему Талибана в Москве на уровне МИД РФ они теперь могут спокойно выдвигать своих кандидатов на предстоящих выборах. Чтобы не возникало путаницы можно использовать название "Единый Талибан".

Павел Соболев

было у России три союзника: армия, флот и Талибан.

Леонид Лялин

Лавров обрезан был с полудня,

Мария сохнет без стакана.

В продаже нет свиного студня,

И все закрыты рестораны.

Под паранджой фигур изгибы,

Сожжён последний ночной клуб.

И запретят ноктюрн талибы*,

На флейте водосточных труб.

*Запрещенная в России организация.

На пресс-конференции талибы пообещали бороться с контрабандой наркотиков в Россию.

Российские блогеры им не поверили.

Алекс Шевцов

Талибы в Москве пообещали бороться с контрабандой наркотиков.

А пчёлы снова собираются выступить против мёда.

Владимир Генин

Талибы в Москве обещали бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана - их будут доставлять напрямую официально.

Максим Иовов

День Талибана в Москве: нарко-производители встречаются с потребителями.

Обещали они и не нападать на Россию и страны Средней Азии и даже защищать их от нападений с территории Афганистана.

Эль Мюрид

Делегация Талибана прибыла в Москву. Строго говоря, Талибан продолжает оставаться в списке запрещенных в РФ террористических организаций, и если кто-то частным образом встретися с теми же самыми людьми, то готовый состав преступления налицо. Но когда с террористами встречаются политики - это уже национальные интересы. Главное - не перепутать.

Цель визита понятна - Талибан вот-вот станет правительством Афганистана, а потому старается заранее договориться о внешнем признании. Кремль интересует только одно - чтобы Талибан гарантировал неприкосновенность северных границ Афганистана. Что талибы вполне могут сделать. Их интерес на ближайшие годы - в установлении контроля над собственной страной и преобразование полевых структур в государственные институты управления.

Другой вопрос, что пример Талибана может показаться заразительным, и в странах бывшей советской Средней Азии могут "поднять голову" клерикальные национально-освободительные движения, беря пример именно с талибов. Но в данном случае к талибам особые претензии предъявлять будет сложно.



В любом случае сейчас основной вопрос - признание в обмен на неприкосновенность границ. Вот по этому поводу и приехали в Москву представители будущей афганской власти.

Роман Волох

«Делегация запрещенной в России террористической организации Талибан прибыла в Москву для переговоров с разрешенной в России террористической организацией ФСБ»

Делегация политического офиса движения «Талибан” (запрещено в РФ) находится в Москве. Обещают защищать Россию.

Полку путинизма все прибывает - Росгвардия, ЧВК, кадыровцы. Теперь вот и «Талибан».

Марлен Кожевников

Чем то напоминает обещание Гитлера. Я о пакте о ненападении на СССР. К чему это привело? Сколько людей полегло с 22.06.41-02.09.45? Как может быть запретное движение в России, Талибан и в тот же момент вести с ними переговоры?

Алишер Туракулов

Вторая Чеченская война также начиналась. По началу террористы взяли под контроль всю Чечню а потом начали собирать туда международный сброд якобы защитников Аллаха. 1999 году террористы зашли на территорию Дагестана. Так и началась войны на Кавказе которая продлилось почти 10 лет.

Женщины боятся, что мальчиков снова отправят служить в Афганистан, как это было 40 лет назад.

Надежда Петрова

не получится ли, что наши власти наших вновь направят наших? С США поменялись местами или собираются.?! спаси и сохрани наших уже внуков и правнуков!!!

Прокремлёвские блогеры рады визиту.

Андрей Бурцев

Афганское движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Противник временного квази ИГИЛ.

Может быть кто не знает. Талибан, была организованна с помощью и под покровительством ЦРУ. Через прокси, вассальных пакистанских спецслужб, для свержение правительства и организации гражданской войны в Афганистане. В последствии для поддержания этой организации. США то, спонсировало эту организацию через исламские страны такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и других стран. Также, спонсировали и организовывали войны против них.

У меня иногда появлялись мысли, а почему бы России договориться с Талибами? Да, Талибы другие, но, это не страны НАТО. Страны НАТО редко когда с кем то договариваются. Если твоя страна слабая, то, они (НАТО) вообще с твоей страной не разговаривают и не договариваются. Если им (НАТО), что-то не нравится и если твоя страна слабая, то, вас бомбят и уничтожают инфраструктуры вашей страны. Вспомните бывшую Югославию. Югославию бомбили шесть месяцев. При этом, само население стран НАТО, было против агрессии против Югославии. Но, кто спрашивает мнение граждан в НАТО. После как вы помните, Югославию расчленили. Вспомните Ливию. Что НАТО сделало с Ливией? Со странами НАТО очень сложно договориться.

Когда Талибы были во власти Афганистана, то Талибы запрещали выращивания наркотиков. А когда в Афганистане военные США и их союзники по НАТО. То, в это время выращивание и производство наркотиков в Афганистане взлетело как на ракете, в несколько сотен раз. Талибы обязательно запретят выращивание наркотиков. С помощью Талибов можно создать транспортные коридоры через Афганистан. Это будет очень выгодно для соседних стран и хорошей экономической подпиткой для афганцев. Вы можете себе представить, чтобы при НАТО, Афганистан был бы безопасным и экономическим транзитером? Я такое даже во сне, не могу представить. Чтобы при НАТО Афганистан развивался экономически и процветал ))).

России очень важно экономическое развитие этой территории. Сдерживание ИГИЛ и не допустить ИГИЛ в Среднеазиатские республики. Для этого очень важно, помочь афганцам договориться между собой и с Талибами. Я уверен, что с Талибами договорятся. Возможно, даже сохранятся посольские представительства

Политолог Сергей Марков, кажется, призывает руководство России брать пример с террористов.

Не обошлось без сравнений Талибана с другой запрещённой в России организацией - ФБК.

Из-за визита талибов Марина Литвинович потребовала снять с выборов Лаврова и весь список "Единой России".

Идея нашла поддержку.

Дмитрий Чернышев

Совет Безопасности ООН признал Талибан террористической организацией в 2003 году. В этом же году Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией

На территории, контролируемой Талибаном под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь (белый — цвет талибского флага), обсуждение секса в открытой форме и пр. Женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола

Талибы выступают за запрет женского образования. Только в 2008 году ими было уничтожено более 170 школ, в которых обучалось около 55 000 мальчиков и девочек

Во время Второй чеченской войны осенью 1999 года руководство Талибана приняло решение отправить чеченским боевикам, сражающимся против федеральных сил, 4 миллиона долларов и 24 переносных зенитно-ракетных комплекса

По данным Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, на 2016 год наркоторговля являлась одним из важных источников дохода для талибов, они активно участвовали в производстве и торговле опием

Талибан совершил множество террористических актов, в которых погибли сотни людей. Известны случаи, когда жертвами талибов становились несовершеннолетние подростки. Так, в 2007 году в провинции Пактика талибы расстреляли школьника за то, что он изучал английский язык. В 2010 году в провинции Гильменд ими был казнён 7-летний мальчик, обвинённый в шпионаже. В 2011 году они повесили 8-летнего ребёнка, чей отец, служивший в полиции, отказался перейти на их сторону.

И вот запрещенная в России террористическая организация ведет переговоры в Москве с российскими официальными лицами. Нарушая все российские законы.

Поддерживаете ли вы требование снять с выборов Сергея Лаврова и весь список «Единой России» за сотрудничество с официально запрещённой в России террористической организацией «Талибан»?

Тимур Князев

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и на тех, кто внезапно разглядел некоторое противоречие в действиях властей принятым им законам и публичным заявлениям (на примере сотрудничества с талибами, запрещенными на территории РФ). Как будто в других вопросах когда-то что-то иначе было.

Хотя достаточно просто один раз уяснить, что все запретительные и обязывающие законы принимаются для вас, а не для них, и всё встанет на свои места.

Это же для вас ввели масочный режим, а не для них.

Это для вас введено обязательное участие в тестировании сырой вакцины, а не для них.

Это вам нельзя собираться больше трёх без разрешения, а не им.

Это у них есть право на насилие, а вам только сроки за брошенный стаканчик.

Это они могут воровать миллиардами и распиливать бюджеты, но главными взяточниками будут считаться врачи и учителя.

Это вам нужно следить за словами, чтобы не попасть под статьи об экстремизме, разжигании и оскорблении чувств привилегированных групп, пока их пропаганда мечтает о радиоактивном пепле.

Это вам нельзя даже усомниться в принадлежности одного полуострова, рискуя получить за это срок, пока они раздают земли Китаю.

Это вам запрещено спать с кем вы хотите, согласно вашей ориентации, которая тоже может оказаться под запретом, а не им (кто сказал Володин?)

Это для вас Запад выставляется врагами, а не для их детей.

Очередной экономический кризис, на всякий случай, тоже для вас, как и запрет на качественную еду в магазинах, а не для них.

Так почему бы им в самом деле не посотрудничать с террористами, ведь это вам запрещено, а не им.