Визовые центры Канады в России перестали принимать документы

Визовые центры Канады в России с 28 января остановили прием документов и паспортов на оформление виз. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Отмечается, что визовые центры остаются открытыми, там можно сдать биометрические данные и получить другие услуги.

Документы для получения визы ранее можно было подать в шести центрах – в Москве, Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. Теперь россиянам предложено обращаться в визовые центры за пределами России. С чем связано это решение, канадские власти не поясняют.

Ранее издание The Globe and Mail сообщило, что власти Канады усилили контроль за визовыми заявками футбольных болельщиков, чтобы предотвратить въезд в страну просителей убежища.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в июне и июле в Торонто и Ванкувере. Помимо национальной сборной, в Канаде сыграют команды из Австралии, Египта, Германии, Ганы, Катара, Кот-д'Ивуара, Панамы и Сенегала.