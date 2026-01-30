Визовые центры Канады в России перестали принимать документы

Визовые центры Канады в России с 28 января остановили прием документов и паспортов на оформление виз. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
Отмечается, что визовые центры остаются открытыми, там можно сдать биометрические данные и получить другие услуги.
Документы для получения визы ранее можно было подать в шести центрах – в Москве, Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. Теперь россиянам предложено обращаться в визовые центры за пределами России. С чем связано это решение, канадские власти не поясняют.
Ранее издание The Globe and Mail сообщило, что власти Канады усилили контроль за визовыми заявками футбольных болельщиков, чтобы предотвратить въезд в страну просителей убежища.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в июне и июле в Торонто и Ванкувере. Помимо национальной сборной, в Канаде сыграют команды из Австралии, Египта, Германии, Ганы, Катара, Кот-д'Ивуара, Панамы и Сенегала.
- Страны, принимающие крупные спортивные мероприятия, часто сталкиваются с просьбами о предоставлении убежища не только от болельщиков, но и от участников и обслуживающего персонала. Так, по данным издания, в 2010 году во время зимних Олимпийских игр 22 человека, прибывшие в Ванкувер, попросили об убежище. Семь из них были членами олимпийского движения (это могут быть спортсмены, тренеры, судьи или члены национальных олимпийских комитетов). Заявители прибыли из Ганы, Венгрии, Монголии, России, Украины, Грузии, Молдовы, Непала и Японии.