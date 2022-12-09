VK Music не сделал промо для нового альбома участника "Касты" Влади

Музыкальный сервис VK Music от социальной сети "ВКонтакте" не стал делать промо для нового альбома участника российской хип-хоп группы "Каста" рэпера Влади. Пластинка под названием "Длится февраль" стала антивоенным высказыванием исполнителя. На отсутствие традиционного промо для пятничных новинок обратило внимание сообщество NR.Music во "ВКонтакте".

Отмечается, что ни один трек с альбома не попал в раздел "Новинки" и в плейлисты от сервиса. "Ну что. Вот такое мы с вами застали. Жили, росли, облагораживали себя внутри, окультуривали внешне, а оказалось, что наши жизни и не нужны. А нужно Величие. Зачем оно и что с ним делать — да просто, чтоб было." - прокомментировал свою новую работу Влади. 24 февраля в день начала полномасштабного российского вторжения в Украину исполнитель публично осудил агрессию России.

Также сообщается, что промо не получил новый альбом российского хип-хоп исполнителя Loqiemean (Локимин) "Пов3стка". Треки с пластинки также не попали в "Новинки" и плейлисты. 24 февраля музыкант был задержан на антивоенной акции в Москве. Примечательно, что на альбоме Влади единственный совместный трек записан именно с Loqiemean.

7 июля издание "Фонтанка" опубликовало список российских музыкантов, чьи выступления запрещены в России из-за антивоенной позиции. Среди них группы ДДТ, "Каста", "Би-2", "Ногу свело", Anacondaz, IC3PEAK, "Кровосток", Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Луна, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.