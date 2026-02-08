"Включайте голову и валите оттуда". Побег с фронта в Казахстан

Российский офицер Евгений Коробов был среди военных, которые вторглись в Украину в 2022 году. Его бригада участвовала в боях и оккупации Киевской области в первые дни большой войны. Чтобы выбраться с фронта, он выстрелил себе в ногу, а позже дезертировал и бежал в Казахстан, где пытался получить политическое убежище.

Материал Настоящего Времени

Пятого февраля суд в Казахстане отказал Коробову в убежище. Об этом Настоящему Времени сообщил правозащитник Артур Алхастов, представляющий интересы Коробова в суде. Сам Коробов и Ассоциация российских дезертиров "Прощай, оружие!" не согласны с решением суда и намерены обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях, поскольку Коробов, по словам Алхастова, "является политически преследуемым за отказ от несения службы в армии страны-агрессора и заслуживает международной защиты".

Бывший российский военный в интервью Настоящему Времени рассказал подробности своего побега.

Свою историю российский офицер Евгений Коробов рассказывает в подсобке одного из кафе в Астане. После побега из России из-за нежелания принимать участие в войне против Украины Евгений сейчас работает, как он выражается, "за еду, чтобы выжить".

"Я вот не хочу воевать в этой войне. Родину защищать? Да. В этом нет ничего плохого на своей земле защищать Россию от каких-то врагов, если на Россию будет нападение. Такого не было", – говорит он о войне в Украине.

Коробов – выпускник военного училища и кадровый офицер, прошедший службу в Сирии. Он говорит, что 24 февраля 2022 года до последней минуты не верил, что в Кремле отдадут приказ о широкомасштабном вторжении в Украину.

Ты лучше в Кремль на велике езжай и там это скажи

"Эта война не так, что там по одну сторону границы украинцы сидят в окопах с пулеметами, а по другую мы на танках едем. Нет. Мы поехали колонной, там проехали по каким-то населенным пунктам, там люди своими делами занимаются. И мы едем: "Здрасьте". Там даже, я вспоминаю, случай был интересный. К нам мужчина подъехал на велосипеде, слегка подвыпивший, говорит: "Чего вы здесь забыли? Поезжайте домой!" Я говорю: "Мужик, я бы с радостью. Но ты лучше в Кремль на велике езжай и там это скажи. Мы как бы тут ничего не решаем", – говорит Коробов.

15-я мотострелковая бригада, в которой служил Евгений Коробов, находилась под Киевом до конца марта 2022 года. Украинская прокуратура обвинила нескольких россиян из этого подразделения в военных преступлениях. Евгений утверждает, что об обвинениях слышал, но лично свидетелем преступлений не был, а всего в бригаде служили больше двух тысяч человек. Коробов не отрицает, что, стреляя в сторону украинских позиций, мог кого-то ранить или убить, но говорит, что "деваться было некуда".

На войне в Украине он провел несколько месяцев. И, по его словам, стал готовиться к побегу с фронта.

"Можно уехать только либо убитым, либо раненым оттуда. Других способов выбраться нет. И раненым можно же просто там ногу подвернуть, ушиб получить тяжелый, еще что-то. Разные варианты есть. И у меня появилась возможность сделать так, чтобы наверняка", – рассказывает военный.

На этом изображение содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным Нажмите для просмотра На этом изображении содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным - Нажмите для просмотра Подбитая российская бронетехника и трупы убитых членов экипажа. Гостомель, Киевская область, март 2022 года

Прикрываясь выполнением боевого задания, он решил выстрелить себе в ногу: "Хлынула кровь. Горячая. Ну весь ботинок в крови. И чувствуешь, как ее много выходит. Очень много".

Еще до побега из России Коробов успел попасть в эфир российского телеканала. Его историю показали в программе "Малахов": якобы "герой СВО" перестал выходить на связь с семьей, и его разыскивает мать. Евгений говорит, что участие в телешоу в декабре 2022 года было распоряжением командования. Он тогда как раз восстанавливался после самострела. В эфире о Коробове говорили, что он вывел из-под обстрела свое подразделение без потерь среди личного состава. По словам Евгения, его командир эту историю приукрасил.

Опасаясь, что его вновь насильно отправят на фронт, Коробов подготовил план побега из России: "Как-то все-таки хватило, не знаю, хитрости, может, везения, удачи – самому придумать план. Потому что, ну объективно, если ты подаешься в бега, в России точно не надо скрываться. Надо куда-то из страны уходить".

В январе 2023 года Евгений перебрался в Астану и обратился с просьбой об убежище. В сентябре 2025 года местные чиновники официально отказали ему в предоставлении статуса беженца, мотивируя свое решение тем, что у них нет обоснованных опасений, что Евгений Коробов в России может стать жертвой преследования. Получить убежище в Казахстане, но теперь уже через суд, Евгению помогают местные правозащитники.

"У нас есть очень четкие, недвусмысленные доказательства того, что его дезертирство – это не акт трусости и так далее. Это политический мотив. Коробов не поддерживает политику властей, он не видит возможности своего участия в этой войне. Он считает ее преступной и действия властей не поддерживает", – говорит юрист Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Артур Алхастов.

России нужна именно война, не победа

Ожидая получения убежища в Казахстане, Евгений, по его словам, находит все больше подтверждений правильности своего поступка: "России нужна именно война, не победа. Я сейчас такой позиции придерживаюсь, потому что все, что происходит, неважно что, все абсолютно можно оправдать войной. И желательно России находиться в состоянии перманентной войны. Потому что начиная с первых дней и даже до сих пор, по сути, любой результат можно выдать за победу".

Он считает, что и другие российские военнослужащие, которые участвуют в войне против Украины, должны следовать его примеру: "Какие бы убеждения у вас в голове ни были, режим сменится, и вам начнут другие убеждения втыкать в голову и, к глубокому вашему сожалению, все, во что вы верили, весь нарратив, из-за которого вы поехали на войну, окажется вымыслом. Просто кто-то уже будет мертв. И этого не вернуть. А у живых опция есть. Поэтому, ну, если есть возможность, придумайте – как? Включайте голову и валите оттуда".

В России против Евгения Коробова возбуждено уголовное дело о дезертирстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.