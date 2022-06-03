"ВКонтакте" заблокировала паблик группы "Порнофильмы"

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу панк-рок группы "Порнофильмы" на территории России по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале музыкантов.

На сообщество подписано более 370 тысяч пользователей соцсети. На заставке паблика участники группы поставили флаг Украины с надписью "Пока вы слушаете музыку — в Украине умирают люди! Остановите войну!"

"Порнофильмы" активно выступают против российского вторжения в Украину. Музыканты вместе с группой "Нервы" и рэпером Face участвуют в совместном благотворительном туре. Все собранные деньги от него пойдут на поддержку пострадавших от войны украинцев.

"ВКонтакте" в четверг также были заблокированы страницы депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, бывшего депутата Максима Резника и кардиолога Жанны Шлосберг - жены псковского оппозиционного политика Льва Шлосберга.