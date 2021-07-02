"ВкусВилл" сообщил об угрозах после публикации фото однополой пары

Сеть магазинов "ВкусВилл" сообщила об угрозах, которые стали поступать после того, как компания опубликовала на своём сайте фотографию однополой женской пары. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на Романа Полякова, управляющего фабрикой контента сети.

Угрозы также поступают героиням опубликованного материала. Неизвестный пользователь написал родственнице одной из них "резал твою семью".

По словам Полякова, в июне компания придумала материал, в котором бы рассказывалось о семьях и разнообразии. На приглашение принять участие в публикации откликнулась однополая пара. "Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что все это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях", – заявил Поляков.

Фотография семьи и их рассказ был размещён в разделе "Школа потребителя", где публикуются истории о покупателях. На это обратили внимание участники различных российских гомофобных групп и объединений. Они распространили информацию о появлении такой фотографии на сайте "ВкусВилла" в своих социальных сетях.