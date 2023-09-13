Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger ушёл из России

Американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger ушла из России, продав местное подразделение одному из топ-менеджеров. Об этом сообщает "Коммерсантъ" ссылаясь на данные в ЕГРЮЛ.

В середине августа этого года PVH вышла из капитала российского подразделения ООО "Пивиэйч Сторс Рус". Его новым владельцем и гендиректором стал Денис Щукин, который до этого был директором розничной сети PVH в России. Название компании изменили на ООО "Ритэйл Экселенс". Журналисты "Коммерсантъ" предполагают, что теперь данная структура будет управлять более чем 150 магазинами в России, которыми ранее владела американская корпорация.

Опрошенные изданием эксперты считают, что подобная сделка позволяет PVH формально уйти c российского рынка, но при этом оставляет возможность, чтобы вернуться.

В марте 2022 года PVH объявляла о приостановке работы в России из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.