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Владелец InDrive Арсен Томский отказался от гражданства РФ

Арсен Томский, основатель компании InDriver вышел из гражданства РФ
Арсен Томский, основатель компании InDriver вышел из гражданства РФ

Владелец сервиса такси InDrive Арсен Томский пополнил список крупных бизнесменов, отказавшихся от гражданства РФ. Он выступил с резкой критикой руководства страны в связи с войной в Украине.

В автобиографической книге Томский называет вторжение в Украину "безумной авантюрой" и "ошибкой" президента Владимира Путина. Об этом пишет Русская служба издания The Moscow Times.


В России, считает Томский, построена "отсталая и неэффективная система с высоким уровнем коррупции", которая не позволяет экономике развиваться. Последнего большого успеха Россия достигла в 1961 году, когда Юрий Гагарин совершил полёт в космос, пишет бизнесмен.

Базирующаяся в Калифорнии компания InDrive была основана Томским в 2013 году. В 2021-м сервис сумел привлечь $150 млн. Тогда рынок оценил стоимость компании в 1,23 миллиарда долларов.

Крупнейшие рынки, на которых работает InDrive, это Казахстан, Мексика, Бразилия, Колумбия и Египет. Доля России в общем объёме поездок InDrive по состоянию на апрель 2022 года достигала 7%.

Недавно руководство InDrive решило передать российский бизнес казахстанской структуре "Индэлс".

  • После начала полномасштабной войны с Украиной от российского гражданства отказались, по крайней мере, шесть миллиардеров, пишет The Moscow Times: основатель компании "Итера" Игорь Макаров, основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель "Тройка Диалог" Рубен Варданян и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков.
  • Всего за девять месяцев 2023 года из российского гражданства вышли около 4400 человек, рассказал в интервью "РИА Новости" директор консульского департамента МИД Алексей Климов. Это больше, чем за весь 2022 год, когда от паспорта России отказались 4300 человек, что стало рекордом за трехлетний период.

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