Владелец InDrive Арсен Томский отказался от гражданства РФ

Владелец сервиса такси InDrive Арсен Томский пополнил список крупных бизнесменов, отказавшихся от гражданства РФ. Он выступил с резкой критикой руководства страны в связи с войной в Украине.

В автобиографической книге Томский называет вторжение в Украину "безумной авантюрой" и "ошибкой" президента Владимира Путина. Об этом пишет Русская служба издания The Moscow Times.



В России, считает Томский, построена "отсталая и неэффективная система с высоким уровнем коррупции", которая не позволяет экономике развиваться. Последнего большого успеха Россия достигла в 1961 году, когда Юрий Гагарин совершил полёт в космос, пишет бизнесмен.

Базирующаяся в Калифорнии компания InDrive была основана Томским в 2013 году. В 2021-м сервис сумел привлечь $150 млн. Тогда рынок оценил стоимость компании в 1,23 миллиарда долларов.



Крупнейшие рынки, на которых работает InDrive, это Казахстан, Мексика, Бразилия, Колумбия и Египет. Доля России в общем объёме поездок InDrive по состоянию на апрель 2022 года достигала 7%.

Недавно руководство InDrive решило передать российский бизнес казахстанской структуре "Индэлс".