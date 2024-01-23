Владелец InDrive Арсен Томский отказался от гражданства РФ

Владелец сервиса такси InDrive Арсен Томский пополнил список крупных бизнесменов, отказавшихся от гражданства РФ. Он выступил с резкой критикой руководства страны в связи с войной в Украине.
В автобиографической книге Томский называет вторжение в Украину "безумной авантюрой" и "ошибкой" президента Владимира Путина. Об этом пишет Русская служба издания The Moscow Times.
В России, считает Томский, построена "отсталая и неэффективная система с высоким уровнем коррупции", которая не позволяет экономике развиваться. Последнего большого успеха Россия достигла в 1961 году, когда Юрий Гагарин совершил полёт в космос, пишет бизнесмен.
Базирующаяся в Калифорнии компания InDrive была основана Томским в 2013 году. В 2021-м сервис сумел привлечь $150 млн. Тогда рынок оценил стоимость компании в 1,23 миллиарда долларов.
Крупнейшие рынки, на которых работает InDrive, это Казахстан, Мексика, Бразилия, Колумбия и Египет. Доля России в общем объёме поездок InDrive по состоянию на апрель 2022 года достигала 7%.
Недавно руководство InDrive решило передать российский бизнес казахстанской структуре "Индэлс".
- После начала полномасштабной войны с Украиной от российского гражданства отказались, по крайней мере, шесть миллиардеров, пишет The Moscow Times: основатель компании "Итера" Игорь Макаров, основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель "Тройка Диалог" Рубен Варданян и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков.
- Всего за девять месяцев 2023 года из российского гражданства вышли около 4400 человек, рассказал в интервью "РИА Новости" директор консульского департамента МИД Алексей Климов. Это больше, чем за весь 2022 год, когда от паспорта России отказались 4300 человек, что стало рекордом за трехлетний период.
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