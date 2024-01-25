Владелец издания "Точка Ньюс" сообщил об обыске в редакции

В Екатеринбурге полиция провела обыск в редакции местного издания "Точка Ньюс" в рамках уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил владелец и главный редактор издания Дмитрий Фоминцев в своём телеграм-канале. На его пост обратило внимание 66.ru.

По словам Фоминцева, его задержали на выходе из дома, после чего отвезли в офис, где прошёл обыск при понятых, а затем к следователю. Он уточнил, что находится в статусе свидетеля. В ходе обыска полицейские не стали изымать технику из редакции, но сделали фотографии материалов с экранов.

Фоминцев утверждает, что сотрудники правоохранительных органов при себе имели папку со скриншотами. По словам владельца "Точка Ньюс", поводом для уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих стали жалобы на посты в его телеграм-канале. В частности те, в которых критиковался митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).