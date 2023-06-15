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Владелец кафе в Братске, где отравились 62 человека, задержан

Иллюстративное фото

Следователи задержали и допросили владельца кафе быстрого питания "Шаурму хочу" в Братске после отравления 62 человек, 29 из которых госпитализированы, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает Следственный комитет по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных требований при приготовлении блюд, условий хранения продуктов и соблюдения личной гигиены сотрудниками кафе. Заведение временно закрыли.

У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию. Губернатор Игорь Кобзев взял ситуацию под личный контроль.

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