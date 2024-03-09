Владелец Музея кукол на Старом Арбате в Москве Михаил Зальцман рассказал о давлении, которое на него оказывают после того, как он закрыл музей в день похорон Алексея Навального. Об этом Зальцман рассказал "ОВД-Инфо".
1 марта на двери музея появилось объявление о том, что музей закрыт, так как "всё руководство и сотрудники музея будут на похоронах". Когда Зальцман вернулся, в музее находятся неизвестные люди, которые отказывались уходить.
6 марта неизвестные по-прежнему находились в здании музея – тогда Зальцман начал снимать их на камеру, после чего они на него напали. Приехавшая полиция задержала только владельца музея. Зальцман провел в отделе полиции двое суток. Как пишет "ОВД-Инфо", неизвестно, составили ли на него протокол.
Неизвестные, которые проникли в музей, до сих пор находятся там. В итоге музей был вынужден приостановить работу.
- 22 февраля Михаила Зальцмана задержали из-за плаката с надписью "Убийство Навального – позор России", который висел в окне Музея кукол. Вместе с Зальцманом задержали двух его знакомых, которые помогали ему нарисовать плакат. На них составили протокол по статье о нарушении порядка проведения митингов.
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