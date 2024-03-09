Владелец Музея кукол на Старом Арбате в Москве Михаил Зальцман рассказал о давлении, которое на него оказывают после того, как он закрыл музей в день похорон Алексея Навального. Об этом Зальцман рассказал "ОВД-Инфо".

1 марта на двери музея появилось объявление о том, что музей закрыт, так как "всё руководство и сотрудники музея будут на похоронах". Когда Зальцман вернулся, в музее находятся неизвестные люди, которые отказывались уходить.

6 марта неизвестные по-прежнему находились в здании музея – тогда Зальцман начал снимать их на камеру, после чего они на него напали. Приехавшая полиция задержала только владельца музея. Зальцман провел в отделе полиции двое суток. Как пишет "ОВД-Инфо", неизвестно, составили ли на него протокол.

Неизвестные, которые проникли в музей, до сих пор находятся там. В итоге музей был вынужден приостановить работу.