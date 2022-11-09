Владелец соцсетей Facebook и Instagram сократит 11 тысяч сотрудников

Корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, сократит больше 11 тысяч рабочих мест. Об этом её глава Марк Цукерберг сообщил в письме к сотрудникам в среду. Это первое масштабное сокращение штата в истории компании, последовавшее за первой в её истории приостановкой найма нового персонала.

Речь идёт приблизительно о 13 процентах штата. Уволенным сотрудникам Цукерберг пообещал компенсацию в размере зарплаты за 3.5 месяца (16 недель) + одной недели за каждый год работы в компании, — передаёт CNBC.

В октябре акции корпорации обрушились на 20 процентов после после публикации квартальных данных, зафиксировавших снижение выручки и роста расходов почти на 20 процентов.

В письме Цукерберг заявил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 он переоценил рост спроса на онлайн-технологии и увеличил инвестиции. Он упомянул спад экономики и сокращение рекламных бюджетов.