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Владелец Times New Roman заблокировал доступ к шрифту в России

Иллюстративное фото

Американская компания Monotype, владеющая правами на самые популярные мировые шрифты - Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ к своему каталогу для пользователей из России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в IT-компаниях.

Издание обратило внимание на то, что теперь при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь получает сообщение о запрете доступа. При включении VPN каталог становится доступен.

Комментарий компании Monotype пока получить не удалось.

Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не означает, что эти шрифты перестанут работать в России. Однако компании, книгоиздатели, производители программного обеспечения в обозримом будущем могут потерять возможность использовать их в своих продуктах.

При этом, отметили собеседники газеты, российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии — "в силу необходимости защиты интересов государства и общества".

В 2014 году в рамках западных санкций, введенных в ответ на аннексию Крыма Россией и поддержку сепаратистов в Донбассе , компания Monotype отказались выдавать разрешение на использование своих шрифтов для некоторых российских организаций, например, для разработчиков программного обеспечения для министерства обороны России.

Шрифт Times New Roman является стандартом документооборота в России. В мае 2016 года министр связи России Николай Никифоров потребовал избавиться от иностранных шрифтов и типов файлов в документообороте, который ведут российские госорганы. Сколько можно пользоваться шрифтом Times New Roman. "Все это нужно вычищать", – заявил министр.

После российского вторжения в Украину в отношении Москвы были введены беспрецедентные санкции и их список продолжает расширяться.

Так власти Австралии добавили в санкционный список, 14 крупных российских компаний с государственным участием, играющим ключевую роль в экономике России. Об этом сегодня сообщил МИД Австралии.

В список, в частности, попали: "Газпром", "Транснефть", РЖД, Объединенная судостроительная корпорация, "Совкомфлот", Новороссийский морской торговый порт, "Русгидро", "Алроса", "Ростелеком", "КамАЗ".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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