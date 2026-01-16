Ссылки для упрощенного доступа

Владимир Кехман покинул пост худрука Михайловского театра

Владимир Кехман ушёл с поста художественного руководителя Михайловского театра. Исполняющим обязанности худрука с 16 января назначен Александр Соловьёв. Об этом сообщили "Фонтанка" со ссылкой на источник и ТАСС со ссылкой на главу комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдора Болтина. По данным "Фонтанки", трудовой договор с Кехманом расторгли по соглашению сторон.

Театр позже подтвердил уход Кехмана, который занимал должность худрука с 2015 года и ранее был генеральным директором. В 2024 году он дебютировал как режиссёр, поставив оперу "Дама с камелиями", а в прошлом году — "Богему" и "Пиковую даму".

Исполняющий обязанности художественного руководителя Александр Соловьёв — музыкальный руководитель и главный дирижёр театра. Он работает над большинством спектаклей текущего репертуара и выступает музыкальным руководителем премьер, говорится в сообщении театра.

В сентябре 2025 года Кехмана сняли с должности гендиректора МХАТа имени Горького. В июле того же года у него прошли обыски в рамках дела о растрате при реконструкции сцены МХАТа. ТАСС и РИА "Новости" сообщали, что Кехману предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.

По данным "Фонтанки", Кехману также вменяют получение взятки на 27 миллионов рублей. В августе стало известно об аресте его счетов, недвижимости и автопарка, включая квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

