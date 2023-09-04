Владимир Путин и Рейджеп Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали переговоры, сообщает ТАСС. Встреча проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".
Это первая встреча двух лидеров после завершения зерновой сделки в середине июля. Как пишет агентство Reuters, Эрдоган попытается убедить Путина вернуться к соглашению по экспорту зерна из Украины.
- Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозилось из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле 2022 года. Четырёхстороннее соглашение подписали представители Украины и России при участии Турции и ООН. В соглашении оговаривались условия беспрепятственного экспорта сельхозпродукции по Чёрному морю из российских и украинских портов под гарантии посредников.
- 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Москва заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена.
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