Владимир Путин и Рейджеп Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали переговоры, сообщает ТАСС. Встреча проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".

Это первая встреча двух лидеров после завершения зерновой сделки в середине июля. Как пишет агентство Reuters, Эрдоган попытается убедить Путина вернуться к соглашению по экспорту зерна из Украины.