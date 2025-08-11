Ссылки для упрощенного доступа

Владимир Путин запретил закупать военную форму за границей

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2026 года закупку для Вооружённых сил России военной формы иностранного производства.

В соответствии с указом, вещевое имущество для российских военных с 1 января 2026 года будет производиться только на территории России.
Правительству, Минобороны РФ и Минпромторгу поручено принять меры, чтобы с 1 января 2026 года для нужд Вооруженных сил РФ поставлялось вещевое имущество, изготовленное только российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ. А с 2027 года такие вещи должны производиться только из российских тканей и трикотажных полотен.

Эти меры приняты "в целях исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд Вооруженных сил РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества", - говорится в указе.

