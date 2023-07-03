Владимир Зеленский: "Пока Крым оккупирован, война не окончится"

Усилия Киева сосредоточены на освобождении оккупированных территорий на юге и востоке Украины, но нашей конечной целью было и остается освобождение Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году в нарушение международного права. Президент Украины Владимир Зеленский сказал об этом в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, которое было записано в минувшее воскресенье в Одессе.

"Мы не можем себе представить Украину без Крыма. И до тех пор, пока Крым находится по российской оккупацией, война не окончится", подчеркнул Зеленский.

На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором было бы возможным достижение мира без Крыма, Зеленский ответил: "Тогда это не станет победой".

Зеленский высказался и о недавнем мятеже и оценил прочность путинской власти. "Мы видели реакцию Путина на скоротечный мятеж Евгения Пригожина. Она была слабой. Мы видим, что у него не всё под контролем. "Вагнеровский" марш через территорию нескольких регионов показал, насколько легко это можно осуществить. "Путин не контролирует ситуацию в регионах", считает президент Украины.

Полный текст интервью Владимира Зеленского ведущей телеканала CNN Эрин Барнетт опубликован в понедельник, 3 июля.