Владимир Зеленский приехал на позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке, в районе которой сейчас разворачиваются интенсивные бои. Пост об этом появился в телеграм-канале политика.
Зеленский вручил награды бойцам 110-й отдельной механизированной бригады. Он заявил, что в ходе визита обсудил с командиром "оборонительную ситуацию" и "основные потребности". Зеленский назвал Авдеевку одним из "самых сложных участков фронта".
Кроме Зеленского в Авдеевку приехал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, российская армия "уничтожает город постоянными ударами".
За время полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский неоднократно приезжал на позиции ВСУ на линии фронта. Президент Украины был под Бахмутом, в Изюме и Херсоне.
- Российская армия начала массированный штурм города Авдеевка Донецкой области Украины, который находится под контролем украинской армии, в начале октября. Захват области целиком – одна из целей, которую, по данным разных источников, поставил перед своими подчинёнными Владимир Путин.
- С середины ноября военные эксперты отмечают успехи россиян на этом направлении и предполагают, что вскоре город действительно будет взят, однако ценой огромных потерь. Украинская сторона утверждает, что за день уничтожает под Авдеевкой до тысячи российских солдат. Проверить эти данные в условиях активных боевых действий невозможно.
- Минобороны России и Украины число своих потерь по-прежнему не озвучивают.
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