Владимир Зеленский приехал на позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке, в районе которой сейчас разворачиваются интенсивные бои. Пост об этом появился в телеграм-канале политика.

Зеленский вручил награды бойцам 110-й отдельной механизированной бригады. Он заявил, что в ходе визита обсудил с командиром "оборонительную ситуацию" и "основные потребности". Зеленский назвал Авдеевку одним из "самых сложных участков фронта".

Кроме Зеленского в Авдеевку приехал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, российская армия "уничтожает город постоянными ударами".

За время полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский неоднократно приезжал на позиции ВСУ на линии фронта. Президент Украины был под Бахмутом, в Изюме и Херсоне.