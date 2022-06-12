Владимир Зеленский стал лауреатом Премии Бориса Немцова за смелость 

Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в воскресенье Фонд Бориса Немцова за свободу.

Как говорится в сообщении, фонд в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины. Среди них были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник Офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.

"Фонд Немцова осуждает военную агрессию России против Украины. Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины — это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма" - сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.

В прошлые годы лауреатами премии "за исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека" становились только граждане России - политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.

Российский оппозиционер Борис Немцов, осуждавший аннексию Крыма и агрессию против Украины, был убит в Москве в феврале 2015 года.