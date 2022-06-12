Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Владимир Зеленский стал лауреатом Премии Бориса Немцова за смелость 

Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в воскресенье Фонд Бориса Немцова за свободу.

Как говорится в сообщении, фонд в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины. Среди них были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник Офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.

"Фонд Немцова осуждает военную агрессию России против Украины. Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины — это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма" - сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.

В прошлые годы лауреатами премии "за исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека" становились только граждане России - политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.

Российский оппозиционер Борис Немцов, осуждавший аннексию Крыма и агрессию против Украины, был убит в Москве в феврале 2015 года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG