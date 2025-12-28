Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом во Флориде

Во Флориде сегодня пройдут переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности со стороны США, пишет Politico.

Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской электростанцией и контроль над территориями Донбасса, на которые претендует Москва. Киев со своей стороны предлагает создание демилитаризованной зоны по линии соприкосновения. Зеленский ранее написал, что намерен обсудить мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом в ходе встреч с США и Евросоюзом. Президент США Дональд Трамп сообщил в разговоре с Politico, что ожидает продуктивной встречи.

Axios полагает, что встреча – признак значительного прогресса в переговорах. Ранее Трамп заявлял, что встретится с Зеленским только если посчитает, что сделка близка к завершению. Зеленский ранее сказал, что план Трампа согласован "на 90%" и "многое можно решить до Нового года".

Главным камнем преткновения является требование России о контроле над всей территорией Донбасса, пишет Axios. США предложили превратить районы, из которых Киеву будет предложено вывести войска, в демилитаризованную "свободную экономическую зону". Зеленский настаивает на подобном выводе российских войск с нынешней линии соприкосновения и подчеркивает, что территориальные уступки должны быть одобрены на референдуме.

Politico пишет, что Россия пока не показала готовности принять какие-либо предложения из мирного плана, о котором говорил Зеленский. Но Трамп отметил, что Москве придется согласиться на определённые уступки, так как российская экономика находится в тяжёлом положении.

В субботу Зеленский, находившийся с визитом в Канаде, поговорил с европейскими лидерами. В онлайн-разговоре участвовали лидеры, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Дании, Польши, Нидерландов, Норвегии и Швеции. "Нужны "сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны", – написал Зеленский по итогам встречи.

В свою очередь президент России Владимир Путин провёл совещание в пункте управления Объединенной группировкой войск. Там он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Путину доложили, что российские войска взяли под контроль город Гуляйполе в Запорожской области и Мирноград в Покровском районе Донецкой области. Украинский Генштаб эти заявления опроверг.