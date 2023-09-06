Владимира Кара-Мурзу этапируют в омское СИЗО

Приговоренного к 25 годам строгого режима оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу этапируют в СИЗО-1 Омска. Далее его отправят в колонию для отбывания срока, сообщила правозащитница Ольга Романова со ссылкой на его маму. Эту информацию подтвердил адвокат политика Вадим Прохоров.

Утром 4 сентября стало известно, что Кара-Мурзу этапировали из московского СИЗО "Водник" накануне дня рождения политика (ему исполняется 42 года). Родным и адвокатам политика не сообщали о месте направления.

"Этап — возможно, даже самый тяжелый и опасный период в жизни политзека", — написала жена Кара-Мурзы Евгения.

Омское СИЗО-1 больше десяти лет возглавляет Вячеслав Жидовцов. В 2018 году бывший заключенный изолятора Руслан Сулейманова рассказал "Новой газете", как его при этапировании вместе с другими осужденными заставляли есть гречневую кашу из посуды для "обиженных" (заключённых из низшей касты в иерархии), после чего подвергли сексуализированному насилию, пишет Сибирь.Реалии.

В 2021 году омский левый активист Артем Казаков провел одиночный пикет против пыток в учреждениях ФСИН у здания СИЗО-1.