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Владимира Кара-Мурзу этапируют в омское СИЗО

Приговоренного к 25 годам строгого режима оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу этапируют в СИЗО-1 Омска. Далее его отправят в колонию для отбывания срока, сообщила правозащитница Ольга Романова со ссылкой на его маму. Эту информацию подтвердил адвокат политика Вадим Прохоров.

Утром 4 сентября стало известно, что Кара-Мурзу этапировали из московского СИЗО "Водник" накануне дня рождения политика (ему исполняется 42 года). Родным и адвокатам политика не сообщали о месте направления.

"Этап — возможно, даже самый тяжелый и опасный период в жизни политзека", — написала жена Кара-Мурзы Евгения.

Омское СИЗО-1 больше десяти лет возглавляет Вячеслав Жидовцов. В 2018 году бывший заключенный изолятора Руслан Сулейманова рассказал "Новой газете", как его при этапировании вместе с другими осужденными заставляли есть гречневую кашу из посуды для "обиженных" (заключённых из низшей касты в иерархии), после чего подвергли сексуализированному насилию, пишет Сибирь.Реалии.

В 2021 году омский левый активист Артем Казаков провел одиночный пикет против пыток в учреждениях ФСИН у здания СИЗО-1.

  • В конце апреля 2022 года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования стало выступление политика перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, Кара-Мурза распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации".
  • Позже на Кара-Мурзу возбудили дела о государственной измене и осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. 17 апреля 2023 года политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Журналисты и правозащитники неоднократно требовали освободить Кара-Мурзу.

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