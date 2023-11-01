Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу в пятый раз подряд отправили в ШИЗО колонии строгого режима в Омске, где он отбывает 25-летний срок лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров.

По словам адвоката, в 5 утра в колонии не был включен сигнал подъема – вместо этого сотрудник постучал ключом по всем камерам, кроме камеры Кара-Мурзы.

"Владимиру Кара-Мурзе никто в дверь не стучал, он мирно спал (разумеется, не имея при себе часов). Ровно в 05.08 дверь его камеры открыли, в камеру зашла делегация сотрудников колонии с включенной видеозаписью и зафиксировала факт "нарушения". За это вынесли еще 15 суток штрафного изолятора", – написал Прохоров.

Ранее Кара-Мурзе вменили уже 14 нарушений режима, в итоге он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания.

"Владимир Кара-Мурза помещен в реально пыточные условия – что вызывает особое беспокойство в связи с тяжелым состоянием его здоровья", – написал Прохоров.

Команда адвокатов политика готовит жалобы на условия его содержания и незаконное применение мер взыскания.