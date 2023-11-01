Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу в пятый раз подряд отправили в ШИЗО колонии строгого режима в Омске, где он отбывает 25-летний срок лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров.
По словам адвоката, в 5 утра в колонии не был включен сигнал подъема – вместо этого сотрудник постучал ключом по всем камерам, кроме камеры Кара-Мурзы.
"Владимиру Кара-Мурзе никто в дверь не стучал, он мирно спал (разумеется, не имея при себе часов). Ровно в 05.08 дверь его камеры открыли, в камеру зашла делегация сотрудников колонии с включенной видеозаписью и зафиксировала факт "нарушения". За это вынесли еще 15 суток штрафного изолятора", – написал Прохоров.
Ранее Кара-Мурзе вменили уже 14 нарушений режима, в итоге он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания.
"Владимир Кара-Мурза помещен в реально пыточные условия – что вызывает особое беспокойство в связи с тяжелым состоянием его здоровья", – написал Прохоров.
Команда адвокатов политика готовит жалобы на условия его содержания и незаконное применение мер взыскания.
- В конце апреля 2022 года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении так называемых фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования стало выступление политика перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, Кара-Мурза распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации".
- Позже на Кара-Мурзу возбудили дела о государственной измене и осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. 17 апреля 2023 года политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Журналисты и правозащитники неоднократно требовали освободить Кара-Мурзу.
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