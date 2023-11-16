Владимир Милов заочно приговорён к 8 годам колонии по статье о фейках

Оппозиционного политика, бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова заочно приговорили к восьми годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает "Медиазона".

Решение приняла судья Басманного районного суда Москвы Евгения Николаева.

Накануне прокурор на прениях в суде попросил заочно назначить соратнику Алексея Навального девять лет колонии.

Обвинение также потребовало установить для Милова пятилетний запрет на публикацию материалов в интернете, отмечает "ОВД-Инфо".

Поводом для преследования стал трёхчасовой эфир политика на ютьюб-канале "Навальный Live" в марте 2022 года под названием "Военные преступления Путина", в котором Милов говорил об убийстве российскими военными мирных жителей в Украине.

На прениях прокурор заявил, что в своем ролике Милов "создал ложное мнение о СВО" (так российские власти называют войну в Украине. – РС). По версии обвинения, Милов "испытывает неприязнь к органам власти и ненависть к политическим институтам" России. Чтобы доказать это, представитель прокуратуры на заседании 20 октября зачитал судье заголовки других роликов с участием Милова: "Что ждет тех, кто поддерживает Путина?", "Как отмыться от позора", "Россия против войны" и "Я распилил бы Путина бензопилой", передаёт "Медиазона". Прокурор также указал, что Владимир Милов участвовал в протестных акциях в России и задерживался за это.



Милов покинул Россию в 2021 году. Дело против него возбудили летом 2022 года.

В мае того же года года российский Минюст включил политика в реестр так называемых иностранных агентов. Он частый гость эфиров Радио Свобода.