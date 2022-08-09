Владимиру Кара-Мурзе продлили арест до 12 октября 

Басманный суд Москвы продлил до 12 октября арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, обвиняемому в распространении "фейков" о российской армии и осуществлении деятельности нежелательной организации.

Политика арестовали в апреле месяца. Тогда ему предъявили первое обвинение - в распространении "фейков". Поводом для возбуждения дела послужило его выступление с критикой действий российских властей и войны в Украине перед законодателями американского штата Аризона.

В августе против Кара-Мурзы возбудили ещё одно уголовное дело. Политика обвиняют в том, что он 27 октября 2021 года провёл в московском Центре Сахарова конференцию в поддержку политических заключённых на деньги Free Russia Foundation - организации, которая признана в России нежелательной.

Оппозиционеру грозит до десяти лет лишения свободы.