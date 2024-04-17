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Власти Амстердама запретили строить в городе новые отели

Городские власти Амстердама в среду приняли указ, который запретит строительство в городе новых отелей, гостиниц и хостелов. Теперь новый отель в столице Нидерландов будет можно построить только если какой-то из уже существующих закроется. При этом в новом не должно быть больше мест, чем в старом, и он обязан быть лучше предшественника - например, по своим экологическим характеристикам.

В постановлении городского правительства говорится, что для того, чтобы город оставался комфортным и для его гостей, и для жителей, количество ночёвок туристов в нём не должно превышать 20 миллионов в год.

Амстердам - одно из самых популярных туристических направлений в Европе, - в последние годы старается снизить поток туристов. По их мнению, туристов в центре города стало так много, что они мешают повседневной жизни горожан. Кроме того, городские власти хотели бы добиться реструктуризации туризма: повысить среди гостей города число обеспеченных ценителей культуры и истории, и снизить процент дешёвых туров, а также небогатой молодёжи, секс-туристов и любителей легальных в Нидерландах лёгких наркотиков.

Год назад заместитель мэра Амстердама Софьян Мбарки предлагал пакет мер, направленных на ограничение массового туризма в столице. Помимо прочего, предлагалось ограничить работу легальных публичных домов в амстердамском "квартале красных фонарей", а в перспективе и вовсе выселить его на окраину города, а также ограничить в центре столицы продажу алкоголя, продавать лёгкие наркотики только жителям Нидерландов, и сократить число речных круизов и обзорных экскурсий. Законопроект вызвал резкую критику представителей туристической индустрии и секс-индустрии.

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