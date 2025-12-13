Власти Армении направили запрос о передаче тела Баймурадовой в Россию

Следственный комитет Армении закончил работу с телом убитой чеченки Айшат Баймурадовой, которая ранее сбежала из семьи из-за насилия. В Россию был отправлен запрос на передачу тела для захоронения, на него пока так и не ответили.

Как пишет "Кавказский узел" со ссылкой на юриста ереванского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи "Ванадзор" Ани Чатинян, результаты экспертизы, которая полностью еще не завершена, и протоколы расследования правозащитники пока не получили. Если родственники Баймурадовой не заявят о желании похоронить девушку на родине, тело будет погребено в Армении.

Айшат Баймурадова исчезла 15 октября, когда ушла на встречу с девушкой по имени Карина Иминова, с которой она познакомилась в инстаграме. По информации правозащитников, Иминова лгала о своем происхождении, посещала Чечню, встречалась с другими уехавшими из республики и может быть связана с людьми из окружения Рамзана Кадырова. Сейчас Иминову не могут найти родственники, рассказал директор кризисной группы СК SOS Давид Истеев в шоу "Живой гвоздь". Правозащитник предполагает, что Иминова может быть убита, как лишний свидетель. Подтверждения этой информации нет.

Полиция Армении по камерам наблюдения обнаружила двух человек, которые выходили из квартиры, где нашли тело Айшат Баймурадовой, – это Карина Иминова и судимый по делу о финансировании терроризма уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров, с которого в 2019 году сняли все обвинения.