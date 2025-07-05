Власти Австралии осудили поджог синагоги в Мельбурне

Власти Австралии резко осудили поджог синагоги в восточном Мельбурне, совершенный в пятницу вечером. В синагоге в момент поджога находились около 20 человек, никто не пострадал. Пожар быстро потушили.

Как сообщает полиция, злоумышленник — белый мужчина около 30 лет — облил входную дверь горючей жидкостью и поджёг. Его личность пока не установлена, он в розыске.

Премьер штата Виктория Жасинта Аллан назвала атаку "актом ненависти и антисемитизма". Это уже второй поджог синагоги в Мельбурне за последние месяцы.

С начала вооруженного конфликта в Газе в 2023 году в Австралии участились случаи антисемитских атак, включая поджоги, угрозы и нападения. В январе полиция Австралии обнаружила недалеко от Сиднея бесхозный дом-фургон, внутри которого находились взрывчатка и документы, указывающие на возможную подготовку теракта против местного еврейского сообщества. По другой версии, это была попытка преступной группы отвлечь внимание полиции.