Власти Австралии попытались выслать из страны сербского спортсмена Новака Джоковича, занимающего первое место в рейтинге лучших теннисистов мира. Он в среду прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона в турнире Australian open. Пограничный контроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Джокович прилетел в Мельбурн в среду, приблизительно в 16 часов по московскому времени. В аэропорту его задержали и посадили под охрану полиции, на три часа отобрав у него телефон. Утверждалось, что у него неправильно оформлена виза — её тип не подходит для иностранцев, получивших медотвод от прививки, — передаёт газета The Times.

Виза была аннулирована, в четверг теннисист должен был быть депортирован. Это было обжаловано в суде. Первое заседание прошло утром в четверг по московскому времени. На время разбирательства суд разрешил ему остаться в изоляции в гостинице в Мельбурне. Следующее заседание назначено на утро понедельника.

Президент Сербии Александр Вучич написал в Инстаграме, что власти страны “принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты”. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в твиттере, что спортсмен попал под действие общих правил. Ещё в среду он говорил, что спортсмена допустили в Австралию власти штата Виктория, — напоминает газета The Guardian.