Власти Австрии предупредили Грозева об угрозах его безопасности

Расследователь Bellingcat Христ Грозев, недавно покинувший Австрию из-за угроз его безопасности, заявил, что об угрозах его предупредили австрийские власти. Об этом пишет Financial Times.

По словам Грозева, именно представители властей сообщили ему, что его "активно ищут нанятые Россией убийцы с помощью местных российских агентов" и посоветовали ему не возвращаться из Северной Америки в Вену, где он жил 20 лет, - пишет Болгарская служба Радио Свобода.

Грозев также рассказал, что некий бывший офицер австрийских спецслужб, действуя по заданию российской разведки, получил доступ к его персональным данным.

Грозев - один из авторов расследований о крушении в 2014 году малайзийского "Боинга" над Донбассом и об отравлении Сергея Скрипаля и Алексея Навального. В конце декабря прошлого года Грозев был объявлен в розыск МВД России - неясно, в чём именно его обвиняют.

Расследователь сообщил о том, что покинул Австрию, 2 февраля. В тот же день стало известно о том, что власти Австрии объявили четырёх российских дипломатов персонами нон грата. По информации газеты Kurier, российских дипломатов подозревают в шпионаже. Связана ли высылка с делом Грозева, не сообщалось.

Сегодня же - в день публикации очередных подробностей об угрозах - МИД России сообщил о высылке четырёх австрийских дипломатов, назвав это ответной мерой. Вызыванному в МИД австрийскому послу также указали на "возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций.