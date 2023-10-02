Власти Беларуси обвинили членов Рады БНР в сговоре по захвату власти

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении руководства и членов Рады Белорусской народной республики. Их обвиняют в сговоре с целью захвата власти. Об этом сообщили в ведомстве.
Прокуроры планируют установить и привлечь к ответственности всех причастных к деятельности Рады БНР людей, "где бы они ни находились: как за рубежом, так и на территории Беларуси".
Рада БНР считает себя представителем белорусского народа, выполняющим функции правительства в изгнании. Её члены живут за пределами Беларуси.
В июле Рада была признана властями Беларуси экстремистским формированием. Однако, как говорится в сообщении генпрокуратуры, в сентябре организация проводила мероприятие, где "вовлекала новых участников в противоправную деятельность", сообщает Север.Реалии.
В ведомстве считают, что руководство Рады координирует "деструктивные усилия" с иными "экстремистскими организациями", включая Объединённый переходный кабинет под руководством Светланы Тихановской. Также в ведомстве выяснили, что Рада БНР награждает медалями белорусских добровольцев, воюющих на стороне Украины, а также политзаключенных. В Генпрокуратуре считают, что так Рада БНР "реабилитирует нацизм и коллаборационизм".
Членов организации обвиняют по семи статьям уголовного кодекса Беларуси.
- Независимость Белорусской народной республики была провозглашена в 1918 году. Удержать её тогда не удалось, правительство БНР продолжило работу в изгнании. Нынешняя Рада БНР позиционирует себя как единственный легитимный преемник этого правительства.
- Раду возглавляет 87-летняя Ивонка Сурвилла. Она родилась в 1936 году в Столбцах (тогда - территория Польши). Во время Второй мировой войны её семье удалось бежать в Западную Европу, впоследствии она переехала в Канаду. Рада БНР поддерживала протесты против режима Александра Лукашенко в 2020 году.
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