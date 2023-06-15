Власти Беларуси разрешили заводить уголовные дела на умерших людей

В Беларуси нижняя палата парламента страны приняла закон, который позволит возбуждать уголовные дела в отношении умерших людей и судить их.

Интересы умерших в суде смогут представлять их родственники, но после подачи соответстующего заявления. Если они откажутся участвовать в процессе, то обвиняемого будет защищать назначенный адвокат.

Издание "Зеркало" уточняет, что принятый закон вносит изменения в статью Уголовного кодекса Беларуси об обстоятельствах, исключающих производство по уголовному делу. Теперь дела могут возбуждаться в отношении умерших людей по статьям о преступлениях, которые не имеют срока давности. К ним относятся подготовка либо ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, геноцид и другие.

Как сообщает "Белта", принятый законопроект подготовила Генпрокуратура Беларуси. Ведомство с 2021 года ведёт исследование "обстоятельств геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период". Генпрокуратура намерена установить причастных к этому и осудить.