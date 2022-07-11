Власти Беларуси могут ограничить выезд граждан из страны

Правительство Беларуси планирует внести изменения в закон "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь" граждан страны. В него будут добавлены новые пункты, согласно которым, гражданам может быть отказано в выезде из Беларуси. На текст законопроекта обратило внимание издание "Зеркало".

Согласно тексту, КГБ Беларуси сможет запретить выезд из страны не только тем, кто состоит на профилактическом учете в органах госбезопасности, но и тем, чей выезд "противоречит интересам национальной безопасности". Такой запрет смогут вводить на срок до полугода. Какие именно граждане и по каким основаниям попадут в эту категорию, в тексте закона не сообщается.

Также выезд предлагают запретить для лиц, в отношении которых заведены административные дела по "политическим" статьям, таким как "неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им своих должностных полномочий", "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" и другим. Ранее выезд был запрещён только тем, кто уже получил штраф, но не оплатил его.

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси и вооруженных сил страны смогут выехать за границу только с разрешения их руководства. Им также смогут отказать обосновав это "обеспечением интересов национальной безопасности".

В перечень документов, на основании которых будет разрешен выезд или въезд в Беларусь, власти предлагают добавить биометрический паспорт.