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Власти Беларуси заказали печать 180 тысяч мобилизационных повесток 

Военный комиссариат Брестской области Беларуси заказал печать 180 тысяч мобилизационных повесток. Соотвествующий тендер размещён на белорусском портале госзакупок. В документе также указываются десятки тысяч других документов, необходимых для экстренного призыва в армию.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Украины сообщал, что власти Беларуси объявили тендер на изготовление бланков приказов о мобилизации в количестве 50 тысяч экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря 2022 года.

В свою очередь белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько со ссылкой на анонимные источники сообщил, что в государственный закон "О чрезвычайном положении" тайно внесены поправки, которые позволят белорусским военным принимать участие в боевых действиях за пределами страны. По словам Лебедько, данная норма должна вступить в силу с 25 января 2023 года.

В конце февраля часть российских войск, участвовавших во вторжении на территорию Украины, атаковала украинские города с территории Беларуси. Также территория этой страны используется российским военным командованием как плацдарм для ракетных и авиационных ударов по Украине. При этом белорусская армия в боевых действиях против ВСУ не участвует.

Периодически различные источники сообщают о том, что Владимир Путин пытается склонить Александра Лукашенко к прямому участию в войне. Кроме того, в данный момент на белорусской территории происходит накопление российских войск: по разным оценкам, речь идёт о десяти-пятнадцати тысячах военнослужащих РФ.

Власти Украины заявляют, что пока не видят угроз как нового вторжения российских военных с территории Беларуси, так и участия в войне белорусской армии, но при этом начали строительство на границе с Беларусью железобетонного забора с колючей проволокой.

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