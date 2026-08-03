Власти Белгородской области: за сутки при ударах ВСУ погибли четверо

Четыре человека погибли за минувшие сутки в Белогородской области в результате ударов ВСУ, написал утром в соцсетях губернатор области Александр Шуваев. По его словам, люди погибли в Валуйском и Грайворонском округах, среди погибших - ребёнок. Вечером 2 августа сообщалось о гибели 13-летней девочки после удара дрона.

Ещё 17 человек пострадали. Утверждается, что силы ПВО "сбили или подавили" 159 беспилотников. Сколько сбить не удалось - не сообщается.

Губернатор также написал, что ночью был нанесён удар по Белгороду тремя беспилотниками. По его словам, "загорелось здание соцобъекта и два коммерческих складских помещения", при этом "пожарные расчёты ликвидировали все очаги возгорания".

Ранее местные телеграм-каналы и украинские мониторинговые каналы писали о том, что в результате ночной атаки загорелся корпус Белгородского государственного технологического университета (БГТУ), где разрабатывались и тестировались дроны. Как пишет телеграм-канал "Пепел", здание полностью сгорело.

Также "Пепел" пишет о том, что ночью беспилотники атаковали склад компании "Деловые линии" в Белгороде. "Из-за удара на складе начался пожар - помещение сгорело", - констатирует "Пепел".

Украинские военные ежедневно атакуют Белгородскую область, как правило, беспилотниками. Как правило, они эти удары не комментируют. Граничащая с ней Харьковская область Украины также ежедневно подвергается российским ударам.



