Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти Бельгии разрешили чередовать тюремный срок и домашний арест

Эпизод недавних протестов в Бельгии (архив)
Эпизод недавних протестов в Бельгии (архив)

За соблюдением норм содержания заключённых наблюдает Европейский комитет по предупреждению пыток

В Бельгии власти разрешили некоторым заключённым чередовать срок наказания в тюремной камерен с пребыванием под домашним арестом. Это решение вызвано переполненностью бельгийских тюрем.

Как сообщает "Евроньюс", количество заключенных превысило возможности пенитенциарных учреждений страны. В Бельгии на 10 700 мест в тюрьмах приходится 12 300 заключенных. Профсоюзы надзирателей грозят забастовкой, протестуя против нарушений условий труда.

Критики говорят, что такая ситуация связана с новой политикой, предусматривающей строгое наказание в виде тюремного заключения за менее серьезные правонарушения.

Адвокат по уголовным делам Денис Боске заявил журналистам, что при превышении норм содержания заключённых в тюремных камерах усложняется управление пенитенциарными учреждениями. Кроме того, по словам адвоката, это нарушает и нормы гуманного обращения с заключёнными. ".

Отбывание наказания в условиях домашнего ареста не разрешается осужденным за терроризм или сексуальные преступления, а также для тех, кто приговорен к сроку более 10 лет.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
В России отмечают 8 марта
Embed
В России отмечают 8 марта

No media source currently available

0:00 0:17:54 0:00

В России отмечают 8 марта

США предупреждают об угрозе терактов в Москве

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG