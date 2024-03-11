Власти Бельгии разрешили чередовать тюремный срок и домашний арест

В Бельгии власти разрешили некоторым заключённым чередовать срок наказания в тюремной камерен с пребыванием под домашним арестом. Это решение вызвано переполненностью бельгийских тюрем.

Как сообщает "Евроньюс", количество заключенных превысило возможности пенитенциарных учреждений страны. В Бельгии на 10 700 мест в тюрьмах приходится 12 300 заключенных. Профсоюзы надзирателей грозят забастовкой, протестуя против нарушений условий труда.

Критики говорят, что такая ситуация связана с новой политикой, предусматривающей строгое наказание в виде тюремного заключения за менее серьезные правонарушения.

Адвокат по уголовным делам Денис Боске заявил журналистам, что при превышении норм содержания заключённых в тюремных камерах усложняется управление пенитенциарными учреждениями. Кроме того, по словам адвоката, это нарушает и нормы гуманного обращения с заключёнными. ".

Отбывание наказания в условиях домашнего ареста не разрешается осужденным за терроризм или сексуальные преступления, а также для тех, кто приговорен к сроку более 10 лет.