Власти Болгарии: кибератака велась из района Магнитогорска

Власти Болгарии сообщили о масштабной кибератаке, которая в субботу, 15 октября, затронула работу сайтов ряда государственных учреждений и частных компаний. Ведётся работа по выявлению около 150 человек, предположительно причастных к кибератаке. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Софийской городской прокуратуры Десислава Петрова.

По данным прокуратуры, установлена личность одного человека, который, как утверждается, находится на территории России. Имя не называется.

Также, по данным прокуратуры, эксперты определили район города Магнитогорск. При этом атаки велись с сотен компьютеров, которые могли находиться в разных уголках мира.

По словам Петровой, речь шла об атаках на сайты 14 министерств, ведомств и других учреждений. Сайты не были взломаны, речь шла лишь о невозможности доступа к ним. Сайт аэропорта Бургас также был временно недоступен.

Как сообщает Болгарская служба Радио Свобода, российская хакерская группировка KillNet взяла на себя ответственность за блокировку доступа к сайтам ряда госучреждений, заявив об атаке на свой официальный Telegram-канал. Исполняющий обязанности министра обороны Димитр Стоянов связал нападение с тем, что Болгария фигурировала в сообщениях российских силовых структур о взрыве Крымского моста. Утверждается, что через эту страну взрывчатка была переправлена в Грузию и затем в Россию. В Болгарии заявляют, что страна не принимала никакого участия в подготовке взрыва.