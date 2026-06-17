Власти Брянской области: ВСУ атаковали автобус с детьми из Беларуси

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси. По его словам, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик.

Как написал губернатор в телеграм-канале, в результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ещё шесть человек ранены, в том числе четверо детей. Все пострадавшие доставлены в больницу. Остальные пассажиры, как добавил Ковальчук, в ближайшее время вернутся домой.

В Минздраве России сообщили, что ранены семь человек. Один из пострадавших детей находится в тяжёлом состоянии, шесть человек – в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет России заявил, что инцидент произошёл 17 июня на трассе А-240 в Брянской области. В двухэтажном автобусе детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы (Гомельская область) находились, как утверждается, 44 пассажира, в том числе 28 детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Государственное агентство ТАСС опубликовало фото повреждённого автобуса.

Белорусское государственное агентство БелТА сообщило, что российская сторона проинформировала МИД Беларуси о случившемся, и ведомство уточняет информацию.

Независимого подтверждения информации об ударе ВСУ по автобусу нет. В Украине пока не комментировали это сообщение. Известно, что в последнее время украинские беспилотники нередко наносят удары по трассам в российском тылу, в том числе на оккупированных территориях, стремясь нарушить логистику российской группировки.